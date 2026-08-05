В Беларуси с 1 сентября устанавливаются новации в школьном питании. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

В школьном питании устанавливается ряд новаций. При одноразовом питании вводится единый вид приема пищи, который будет в первую смену называться второй завтрак, во вторую смену - полдник, и состоять из трех блюд (салат, горячее блюдо и напиток).

Усовершенствованы подходы по применению натуральных норм при одно- и двухразовом питании, а также по составлению и изменению примерных рационов питания, что позволит более динамично подбирать блюда исходя из вкусовых предпочтений учащихся.

Учащиеся будут разделены на три группы по классам при использовании натуральных и денежных норм расходов (1-5, 6-8 и 9-11 классы) вместо двух возрастных групп (6-10 и 11-18 лет). Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей, связанных с их возрастом.

С 1 сентября размер денежных норм расходов на питание увеличивается на 5%, а далее, ежегодно, будет расти "автоматически" с учетом изменения розничных цен на продукты питания.

Значительно расширяется перечень продукции для использования в питании учащихся, в том числе за счет готовых мясных, рыбных, мучных, овощных и иных полуфабрикатов, отвечающих требованиям к продукции для детей, а также сняты ограничения по использованию хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. В школьных буфетах предусматривается возможность установки вендинговых автоматов с едой и напитками, разрешенными для детей, преимущественно белорусских производителей.