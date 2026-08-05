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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБНУЛЕНЫ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ


09:06 06.08.2026

В Беларуси обнулены экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2026 г. №398 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1932" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, согласно документу, нулевая ставка вывозной таможенной пошлины установлена на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан, изобутан.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 августа 2026 года.
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