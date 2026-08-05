В Беларуси обнулены экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 августа 2026 г. №398 "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1932" подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба Правительства, согласно документу, нулевая ставка вывозной таможенной пошлины установлена на сжиженные углеводородные газы, а также на этан, бутан, изобутан.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 августа 2026 года.