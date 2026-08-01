Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с УДФР КГК по Гомельской области вскрыта незаконная деятельность заготовителей организаций потребкооперации Гомельской области при закупках сельхозпродукции у населения, сообщает Telegram-канал КГК.

Одной из функций организаций Белкоопсоюза является закупка у населения плодов, ягод, грибов, зелени и т.п. Для этого заготовителям выделяются значительные суммы наличных денежных средств.

Вместе с тем, как было установлено госконтролерами, в одной из организаций потребкооперации Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями коммерческих структур, входящих в число хранителей стабфондов, которые вместо них закупали сельхозпродукцию. При этом в собственные ведомости заготовители вносили несуществующих граждан (в т.ч. умерших, несовершеннолетних), якобы сдававших выращенную продукцию.

Всего в фиктивные ведомости организациями потребкооперации за 2023-2026 гг. было внесено более 2 тыс. несуществующих граждан, которым якобы выплачено более 10 млн. рублей.

На самом деле сельхозпродукцию закупали три коммерческие структуры. Заготовители организаций потребкооперации напрямую передавали их должностным лицам наличные денежные средства, предназначенные для расчета с гражданами. После этого коммерсанты скупали плодоовощную продукцию у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей. Чтобы создать видимость законного приобретения сельхозпродукции предприниматели за взятки получали от должностных лиц организации потребкооперации «липовые» накладные на приобретение продукции и помещали их в бухгалтерский учет.

Впоследствии закупленная коммерческими организациями продукция, минуя склады организации Белкоопсоюза, продавалась бюджетным организациям (школы, больницы, детские сады, общепит) с дополнительной надбавкой до 23%.

Используя противоправную схему, коммерсанты уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,3 млн. рублей.

По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел. Фигуранты дают признательные показания.

Результаты контрольных мероприятий доложены Главе государства. Правительству и Белкоопсоюзу поручено принять меры по исключению подобных фактов.