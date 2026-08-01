ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


НА ГОМЕЛЬЩИНЕ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ СХЕМА ПО ЗАКУПКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ У НАСЕЛЕНИЯ


16:05 05.08.2026

Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с УДФР КГК по Гомельской области вскрыта незаконная деятельность заготовителей организаций потребкооперации Гомельской области при закупках сельхозпродукции у населения, сообщает Telegram-канал КГК.

Одной из функций организаций Белкоопсоюза является закупка у населения плодов, ягод, грибов, зелени и т.п. Для этого заготовителям выделяются значительные суммы наличных денежных средств.

Вместе с тем, как было установлено госконтролерами, в одной из организаций потребкооперации Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями коммерческих структур, входящих в число хранителей стабфондов, которые вместо них закупали сельхозпродукцию. При этом в собственные ведомости заготовители вносили несуществующих граждан (в т.ч. умерших, несовершеннолетних), якобы сдававших выращенную продукцию.

Всего в фиктивные ведомости организациями потребкооперации за 2023-2026 гг. было внесено более 2 тыс. несуществующих граждан, которым якобы выплачено более 10 млн. рублей.

На самом деле сельхозпродукцию закупали три коммерческие структуры. Заготовители организаций потребкооперации напрямую передавали их должностным лицам наличные денежные средства, предназначенные для расчета с гражданами. После этого коммерсанты скупали плодоовощную продукцию у перекупщиков и фермеров на оптовых рынках Брестской и Минской областей. Чтобы создать видимость законного приобретения сельхозпродукции предприниматели за взятки получали от должностных лиц организации потребкооперации «липовые» накладные на приобретение продукции и помещали их в бухгалтерский учет.

Впоследствии закупленная коммерческими организациями продукция, минуя склады организации Белкоопсоюза, продавалась бюджетным организациям (школы, больницы, детские сады, общепит) с дополнительной надбавкой до 23%.

Используя противоправную схему, коммерсанты уклонились от уплаты налогов на сумму более 3,3 млн. рублей.

По выявленным фактам возбуждено 5 уголовных дел. Фигуранты дают признательные показания.

Результаты контрольных мероприятий доложены Главе государства. Правительству и Белкоопсоюзу поручено принять меры по исключению подобных фактов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.08.2026
валюта курс
EUR 3.3767
USD 2.9264
RUB 3.6441
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.08.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3767 +0.0092
USD 2.9264 +0.0027
RUB 3.6441 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3670
USD 2.9140 2.9250
RUB 3.5200 3.5350
подробнее

Конвертация в банках
на 05.08.2026
валюта покупка, max продажа, min