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Экономика РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ СОСТАВИЛО СВЫШЕ $2,7 МЛРД.
13:58 05.08.2026
В январе-июне 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $50,292 млрд. К уровню января-июня 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121,3%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 23,2% и составил $23,7559 млрд., импорт вырос на 19,6% до $26,5356 млрд.
Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июне 2026 года составило $2,7797 млрд.
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