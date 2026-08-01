В январе-июне 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $50,292 млрд. К уровню января-июня 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 121,3%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 23,2% и составил $23,7559 млрд., импорт вырос на 19,6% до $26,5356 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-июне 2026 года составило $2,7797 млрд.