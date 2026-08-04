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Экономика РБ


ДВА НОВЫХ КОРПУСА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ПРОДОЛЖАЮТ ВОЗВОДИТЬ В МИНСКЕ


13:15 05.08.2026

Два новых корпуса Центра травматологии и ортопедии продолжают возводить в Минске.

Корпус № 5А, который возводит СУ‑94, конструктивно завершён и закрыт по контуру. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

Сегодня на объекте утепляют и штукатурят фасад, в ближайшее время приступят к покраске, также предстоит уложить финишный слой кровли.

Внутри здания работы идут полным ходом. Устройство перегородок выполнено на 95 процентов, штукатуры поднялись на пятый и шестой этажи. Параллельно трудятся плиточники-облицовщики и специалисты по стяжке полов, ведутся черновые электромонтажные и сантехнические работы.

Параллельно рядом растёт корпус № 5Б, за сооружение которого отвечает СУ‑16. Поскольку его начали строить позже, сегодня здесь формируется монолитный каркас здания. Вахтами трудятся четыре бригады монолитчиков — это более 50 человек, подачу материалов обеспечивают два башенных крана. Только за июль строители приняли 1775 кубометров бетона. Сейчас работы сосредоточены на пятом этаже, всего же здание будет шестиэтажным с техническим этажом. До конца августа планируется полностью завершить монолитный каркас, на возведение которого в общей сложности уйдёт 8 тысяч кубометров бетона. Кроме того, каменщики уже приступили к заполнению наружных стеновых проёмов и возведению перегородок, а в подвальной части готовится основание под бетонные полы.

После ввода в эксплуатацию оба корпуса образуют единый ансамбль с существующим корпусом № 4 Городского центра травматологии и ортопедии. Здесь разместятся консультативно-диагностическое, эндоскопическое, реанимационное, приёмное и лечебное отделения. Для пациентов будут созданы комфортные условия, дополнительно появится более 150 койко-мест.
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