ОАО «Минский тракторный завод наращивает сервисную сеть в 2026 году. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал заместитель маркетинг-директора по сервису — начальник управления сервиса и технической экспертизы предприятия Вадим Кантор.

«Отечественный рынок насыщен техникой BELARUS, гарантия на которую составляет три и пять лет. Чтобы облегчить сельчанам ее обслуживание и ремонт, в регионах продолжают открываться сервисные центры. Согласно концепции развития сервисной службы МТЗ, в ближайшее время в Шклове будет открыт первый из новых центров. Все необходимые документы уже подписаны», — сообщил Вадим Кантор.

Он отметил, что у Минского тракторного завода 24 сервисных центра. В дальнейшем планируется открыть три в Могилевской области. Сейчас ведутся соответствующие переговоры. Кроме того, изучается возможность открытия технических центров в Брестской и Витебской областях.