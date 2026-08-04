СЗАО «БЕЛДЖИ» в июле установило абсолютный рекорд на внутреннем рынке. В Беларуси за месяц приобрели более 5600 новых автомобилей BELGEE и Geely. В сравнении с прошлым месяцем, который на тот момент тоже был рекордным, продажи выросли почти на треть. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Продажи автомобилей неизменно растут с начала года. В июле они и вовсе показали феноменальный всплеск – почти на 30% в сравнении с предыдущим месяцем.

«Зеленые автомобили» также пользуются высоким интересом у населения. В июле белорусы приобрели более 1400 электромобилей и гибридов производства завода «БЕЛДЖИ». Месяц был особенно успешным для Geely EX2 – свыше 900 реализованных электромобилей.

Рекордными оказались и продажи моделей с ДВС. В частности, в Беларуси приобрели более 1260 седанов BELGEE S50. Но лидером оказался новый кроссовер BELGEE X50+ – более 1600 продаж только на внутреннем рынке.

«Спрос на белорусские автомобили сейчас бьет все рекорды. Всего за месяц мы реализовали на внутреннем рынке на 30% больше BELGEE и Geely по сравнению с прошлым месяцем. Спрос растет во всех сегментах – как на традиционные модели с ДВС, так и на автомобили на новых видах энергии. Особенно радует высокий интерес к отечественному бренду: в июле новый бензиновый кроссовер BELGEE X50+ быстро стал фаворитом рынка. Белорусы выбирают современные, технологичные и доступные автомобили», – отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Всплеск продаж на заводе объясняют широким модельным рядом, гибкой ценовой политикой и доступными финансовыми программами. Большую роль играют льготные кредиты и программы поддержки покупателей.

Параллельно росту продаж на заводе под Борисовом занимаются расширением и модернизацией производства. На территории СЗАО «БЕЛДЖИ» строится цех штамповки площадью более 5000 «квадратов». На нем будут выпускать внешние крупногабаритные элементы кузова, в том числе передние и задние двери, боковины, крылья, крышки багажника, капоты, крыши и другие детали.