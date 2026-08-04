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Экономика РБ


В 4-Й МИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ВНЕДРИЛИ НОВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС - ОПЕРАЦИИ СТАЛИ МАЛОИНВАЗИВНЫМИ


11:37 05.08.2026

В минской 4-й городской клинической больнице сегодня применяют новые подходы к лечению заболеваний почек и мочевыводящих путей, сообщает телеканал «ОНТ».

В арсенале врачей появился новый хирургический лазерный комплекс. Теперь операции можно проводить с минимальным вмешательством, сокращаются сроки восстановления, а пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни.

«15 лет назад большинство урологических заболеваний лечились открытыми методами и с пребыванием пациента не менее 12-14 дней в стационаре. На сегодняшний день практически все эти методы заменены альтернативными малоинвазивными методами, что нам позволяет лечить пациентов намного менее за короткий срок. Среднее пребывание пациента в стационаре сокращается до 4-7 дней», - отметил Владимир Сиренко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Е. Савченко.

Современные подходы и методы помогают поставить пациента на ноги в краткие сроки. Главное – не откладывать визит к специалисту. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше шансы на скорое выздоровление.
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