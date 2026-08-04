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Экономика РБ
ШКОЛЬНЫЕ АВТОПАРКИ ТРЕХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ПОПОЛНИЛИСЬ НОВЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ
11:20 05.08.2026
Министерству образования Беларуси передана очередная партия из 16 единиц пассажирской техники.
Как сообщает Telegram-канал Минпрома, машины сошли с конвейеров отечественных предприятий МАЗ и «Брестмаш» в рамках планового обновления ведомственного транспорта.
Новая техника позволит оптимизировать логистику подвоза учащихся к местам занятий. Современные микроавтобусы отправятся в учреждения образования Минска, а также Гродненской и Витебской областей.
Специалисты заводов-изготовителей адаптировали транспорт под строгие стандарты детских перевозок. Салоны оборудованы эргономичными креслами, дополнительными системами фиксации и передовыми элементами безопасности для комфорта юных пассажиров.
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