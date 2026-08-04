Экономика РБ

ШКОЛЬНЫЕ АВТОПАРКИ ТРЕХ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ПОПОЛНИЛИСЬ НОВЫМИ МИКРОАВТОБУСАМИ

11:20 05.08.2026 Министерству образования Беларуси передана очередная партия из 16 единиц пассажирской техники. Как сообщает Telegram-канал Минпрома, машины сошли с конвейеров отечественных предприятий МАЗ и «Брестмаш» в рамках планового обновления ведомственного транспорта. Новая техника позволит оптимизировать логистику подвоза учащихся к местам занятий. Современные микроавтобусы отправятся в учреждения образования Минска, а также Гродненской и Витебской областей. Специалисты заводов-изготовителей адаптировали транспорт под строгие стандарты детских перевозок. Салоны оборудованы эргономичными креслами, дополнительными системами фиксации и передовыми элементами безопасности для комфорта юных пассажиров.