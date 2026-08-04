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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗУЮТ ПРОЕКТ ПО ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ ПРИ ПРОДЭКСПОРТЕ
11:04 05.08.2026
В Беларуси реализуют пилотный проект по частичной компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте продовольственной продукции. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, документом предусматривается реализация пилотного проекта по частичной компенсации производителям продукции в 2027 году транспортно-логистических расходов при экспорте во втором полугодии 2026 года продовольственной продукции в страны "дальней дуги" в соответствии с перечнями такой продукции и иностранных государств.
Размер компенсации транспортно-логистических расходов при экспорте в страны "дальней дуги" установлен для готовой продукции (масло сливочное, сыры, детское питание) на уровне 50%, для сырьевых товаров (мясо птицы, сухое молоко, сухая сыворотка) - 30%.
Предоставление компенсации будет осуществляться при соблюдении ряда обязательных условий, в том числе при условии положительной динамики увеличения физических объемов экспорта продукции в иностранное государство на 10%.
По результатам реализации пилотного проекта Правительством будет принято решение о целесообразности дальнейшей реализации механизма государственной поддержки экспортеров.
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