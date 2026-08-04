В Беларуси активно продолжается уборочная кампания. По оперативным данным Минсельхозпрода на 5 августа 2026 года белорусские аграрии намолотили 5 млн. 291 тыс. тонн зерновых культур с учетом рапса. Этот показатель почти на 2 млн. тонн превышает результат, зафиксированный на аналогичную дату прошлого года.

Наибольший вклад общий намолот на текущий момент внесли хозяйства Брестской области, где собрано 1 млн. 360 тыс. тонн зерна. В Минской области намолочено 1 млн. 246 тыс. тонн, в Гродненской — 994 тыс. тонн, в Гомельской — 751 тыс. тонн. Замыкают региональный список Могилевская и Витебская области с результатами 554 тыс. и 386 тыс. тонн соответственно.

Высокие темпы намолота обеспечены оперативной работой на полях. К началу августа зерновые и зернобобовые культуры (с учетом рапса, но без кукурузы) убраны на площади 1456 тысяч гектаров. Это составляет 60% от общего запланированного клина в 2 миллиона 432 тысячи гектаров. Параллельно в стране завершается уборка долгунца: лен вытереблен на 36 тысячах гектаров, что соответствует 82% от плана.

Одновременно с жатвой аграрии обеспечивают продовольственную безопасность страны, поставляя сырье в счет государственного заказа. На перерабатывающие предприятия уже отгружено 163 тыс. тонн продовольственного зерна, что составляет 24% от плана в 663 тыс. тонн. Поставки маслосемян рапса выполнены на 85% — сдано 85 тыс. тонн из запланированных 100 тыс.. Пивоваренного ячменя заготовили 37 тысяч тонн, или 44% от государственного задания, которое составляет 86 тыс. тонн.Параллельно с заготовкой зерна в хозяйствах формируют прочную кормовую базу для животноводства. В стране продолжается заготовка трав вторым укосом. На сегодняшний день скошено 750 тыс. гектаров угодий, что составляет 74% от запланированной площади в 1 млн. 10 тыс. гектаров.

Заготовлено сена 470 тыс.тонн — 66% от плана. Силоса заготовлено 365 тыс.тонн, что составляет 2% от плана в 20 млн 519 тыс.тонн. Травяных кормов заготовлено 3 млн 486 тыс.тонн кормовых единиц, что составляет 34% от плана в 10 млн 131 тыс.тонн. Сенажа заготовлено 11 млн 232 тыс.тонн, что составляет 78% от плана в 14 млн 309 тыс.тонн.

Наличие минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) под озимый сев - 197 т.т.д.в., что составляет 114% к плану.