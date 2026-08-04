|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
РАЗРАБОТАННЫЙ БУТБ ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ ТОВАРОВ ПРЕЗЕНТОВАН РУКОВОДСТВУ МАРТ
10:29 05.08.2026
В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи 4 августа состоялась презентация разработанного БУТБ электронного каталога товаров министру антимонопольного регулирования и торговли Артуру Карповичу и заместителю министра антимонопольного регулирования и торговли Олегу Дикуну.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия были продемонстрированы ключевые функциональные особенности и преимущества этого программного решения, такие как бесшовная интеграция с национальным и международными классификаторами товаров, высокая детализация описания товарных позиций, глобальный поиск, встроенные «умные фильтры» и поддержка мультиязычности.
Отдельное внимание было уделено аналитическим возможностям каталога БУТБ. В частности, формализованное представление информации о товарах не только минимизирует «человеческий фактор», но и позволяет собирать и обрабатывать данные об операциях купли-продажи, совершенных с использованием каталога, для последующего изучения. Таким образом, можно эффективно анализировать динамику цен, структуру спроса и предложения товаров, а также объемы реализации.
Глава МАРТ высоко оценил разработку БУТБ и ее роль в контексте цифровой трансформации сферы торговли, отметив значительный потенциал использования каталога на страновом уровне.
«Его можно использовать как единую общенациональную систему для закупок и продвижения белорусской продукции внутри страны и за рубежом», – считает Артур Карпович.
В связи с этим председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил готовность биржи сотрудничать со всеми заинтересованными в использовании каталога и продолжить работу по его наполнению.
«В настоящее время в каталоге содержится почти 1,2 миллиона уникальных товарных позиций, и эта цифра постоянно растет. Еженедельно мы добавляем около 20 тысяч новых товаров. Этому способствует тесное взаимодействие с белорусскими предприятиями, которые предоставляют нам для оцифровки всю номенклатуру выпускаемой ими продукции. Кстати, включенные в каталог товары отечественного производства можно найти буквально в один клик, применив соответствующий фильтр. Это тоже одна из отличительных особенностей нашей платформы», – рассказал Александр Осмоловский.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.08.2026
Курсы в банках
на 05.08.2026
Конвертация в банках
на 05.08.2026