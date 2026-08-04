В центральном офисе Белорусской универсальной товарной биржи 4 августа состоялась презентация разработанного БУТБ электронного каталога товаров министру антимонопольного регулирования и торговли Артуру Карповичу и заместителю министра антимонопольного регулирования и торговли Олегу Дикуну.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в ходе мероприятия были продемонстрированы ключевые функциональные особенности и преимущества этого программного решения, такие как бесшовная интеграция с национальным и международными классификаторами товаров, высокая детализация описания товарных позиций, глобальный поиск, встроенные «умные фильтры» и поддержка мультиязычности.

Отдельное внимание было уделено аналитическим возможностям каталога БУТБ. В частности, формализованное представление информации о товарах не только минимизирует «человеческий фактор», но и позволяет собирать и обрабатывать данные об операциях купли-продажи, совершенных с использованием каталога, для последующего изучения. Таким образом, можно эффективно анализировать динамику цен, структуру спроса и предложения товаров, а также объемы реализации.

Глава МАРТ высоко оценил разработку БУТБ и ее роль в контексте цифровой трансформации сферы торговли, отметив значительный потенциал использования каталога на страновом уровне.

«Его можно использовать как единую общенациональную систему для закупок и продвижения белорусской продукции внутри страны и за рубежом», – считает Артур Карпович.

В связи с этим председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подтвердил готовность биржи сотрудничать со всеми заинтересованными в использовании каталога и продолжить работу по его наполнению.

«В настоящее время в каталоге содержится почти 1,2 миллиона уникальных товарных позиций, и эта цифра постоянно растет. Еженедельно мы добавляем около 20 тысяч новых товаров. Этому способствует тесное взаимодействие с белорусскими предприятиями, которые предоставляют нам для оцифровки всю номенклатуру выпускаемой ими продукции. Кстати, включенные в каталог товары отечественного производства можно найти буквально в один клик, применив соответствующий фильтр. Это тоже одна из отличительных особенностей нашей платформы», – рассказал Александр Осмоловский.