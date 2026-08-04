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Экономика РБ
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА $36,9 МЛН
10:22 05.08.2026
Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2026 года составили $ 14,1927 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.
В июле 2026 года золотовалютные резервы выросли на $36,9 млн. после снижения в июне 2026 года на $881,8 млн.
Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июле уменьшилась с $6,9823 млрд. до $6,9809 млрд. Активы в иностранной валюте за июль выросли на $35,3 млн. и на 1 августа 2026 года составили $5,8089 млрд.
Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.
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