Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2026 года составили $ 14,1927 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В июле 2026 года золотовалютные резервы выросли на $36,9 млн. после снижения в июне 2026 года на $881,8 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июле уменьшилась с $6,9823 млрд. до $6,9809 млрд. Активы в иностранной валюте за июль выросли на $35,3 млн. и на 1 августа 2026 года составили $5,8089 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.