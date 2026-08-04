Рынок новых легковых автомобилей Беларуси в июле вновь показал уверенный рост после июньской коррекции, об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

По итогам месяца было реализовано 9,6 тыс. новых автомобилей, что на 30% больше, чем в июне. Июльский результат также на 18,5% превысил майский показатель.

Рынок растет быстрее прогноза

Июльская статистика показывает, что рынок новых автомобилей развивается существенно быстрее ранее ожидавшейся траектории. После июньского снижения продажи не только восстановились, но и вышли на новый месячный максимум текущего года.

Основными факторами роста остаются автомобили локального производства и сегмент электромобилей.

СЗАО «Белджи» установило новый рекорд реализации

СЗАО «Белджи» по итогам июля реализовало 5,3 тыс. автомобилей под брендами Belgee и Geely. Это новый рекорд предприятия за всю историю продаж.

Для сравнения, в мае показатель реализации автомобилей Belgee и Geely составлял 4 250 единиц. Таким образом, июльский результат оказался выше предыдущего рекордного уровня почти на 25%.

На автомобили двух брендов, реализуемые СЗАО «Белджи», пришлось более 55% всего рынка новых легковых автомобилей Беларуси в июле.

СП ЗАО «Юнисон» усиливает влияние на рынок

Существенный вклад в июльскую динамику внес и второй белорусский автозавод — СП ЗАО «Юнисон».

По итогам месяца предприятие реализовало 596 автомобилей, что составляет около 6,2% рынка новых легковых автомобилей.

Таким образом, продажи второго автозавода перестают быть нишевым фактором и становятся заметным элементом развития рынка. Совокупно на автомобили, реализованные двумя белорусскими автозаводами, пришлось более 61% июльского рынка.

Электромобили вернулись к майскому максимуму

После июньского снижения сегмент электромобилей вновь показал резкое увеличение продаж.

По итогам июля в Беларуси было реализовано 3,5 тыс. новых электромобилей, что на 46% больше, чем месяцем ранее. Таким образом, сегмент фактически вернулся к майскому уровню, который стал историческим максимумом для рынка новых электромобилей Беларуси.

Доля электромобилей в структуре рынка новых автомобилей составила около 36,5%.

Рост сегмента обеспечивается прежде всего импортом электромобилей, а высокий интерес покупателей к данному типу транспорта сохраняется в том числе благодаря действующим льготным условиям.

Отдельные типы ТС вышли за пределы лимита ЗОЕТС

Июльская статистика также показывает, что продажи отдельных типов транспортных средств уже давно превышают лимит 150 единиц, применяемый в рамках ЗОЕТС.

Итоги июля

«Очевидно, что рынок новых легковых автомобилей в этом году имеет все шансы преодолеть отместку в 70 тысяч, установив абсолютный рекорд за всю историю его существования в стране.

Рынок разогрет стремительно выросшим объёмом потребительского кредитования отечественных товаров автомобильной промышленности, низкими ценами на электромобили и ажиотажным спросом на «электрички» в преддверии исчерпания квоты на ввоз без уплаты таможенной пошлины.

В то же время, продолжает сокращаться доля рынка ввозимых из Российской Федерации легковых автомобилей, а также продажи импортируемых автомобилей с гибридной силовой установкой.

«На мой взгляд, в ближайшие годы в эпицентре борьбы за рынок новых легковых автомобилей в стране будут местные автопроизводители транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также импортёры и производители электромобилей. Баланс здесь будет во многом определяться регуляторикой и поддержкой государства», - отметил руководитель ООО «Автоцентр на МКАД», член Правления БАА. С. Варивода.