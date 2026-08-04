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Экономика РБ


ГОСКОНТРОЛЬ ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ТРЕХ ПАВИЛЬОНОВ НА БРЕСТСКОМ РЫНКЕ


09:29 05.08.2026

Совместная проверка Комитета госконтроля Брестской области и областной инспекции Госстандарта выявила серьезные нарушения на одном из местных рынков Бреста.

Как сообщает Telegram-канал КГК, контрольные мероприятия затронули сразу несколько торговых объектов города. В ходе рейдов инспекторы обнаружили в продаже средства личной гигиены и бытовую химию неизвестного происхождения, на которые отсутствовали какие-либо документы. В дополнение к этому на прилавках находилась просроченная парфюмерия, а на ряде товаров не было обязательной маркировки с информацией для покупателей.

Параллельно с нарушением санитарных норм и правил торговли был зафиксирован факт продажи запрещенной продукции. Сразу в пяти торговых точках инспекторы изъяли более 40 наименований товаров, происходящих из недружественных стран и неразрешенных к ввозу в республику.

Итогом проверки стало изъятие нелегального товара из оборота и временное закрытие трех проблемных павильонов. К настоящему моменту собственники бизнеса полностью устранили все замечания госорганов и вернулись к работе.
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