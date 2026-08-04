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Экономика РБ


СОВМИН ОБНОВИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЮРЭКСПЕРТИЗЫ И ОБСУЖДЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ


09:24 05.08.2026

Советом Министров обновлен порядок проведения юридической экспертизы, публичного обсуждения, мониторинга и проверок в сфере нормотворчества. Соответствующее Постановление Совета Министров от 3 августа 2026 г. №393 "О вопросах осуществления нормотворческой деятельности и правового мониторинга" подписал Премьер-министр Александр Турчин, сообщает пресс-служба Правительства.

Документ направлен на реализацию обновленного Закона от 17 июля 2018 года №130-З "О нормативных правовых актах" и Указа Президента Беларуси от 16 апреля 2026 года №130 "О нормотворческой деятельности".

В постановлении актуализированы и объединены правовые акты Правительства, регламентирующие вопросы проведения публичного обсуждения проектов, обязательной юридической экспертизы ведомственных актов, правового мониторинга, проверки соблюдения требований к подготовке и принятию нормативных правовых актов.

Также предусмотрено совершенствование порядка подготовки проектов правовых актов, вносимых в Совет Министров, в целях повышения качества такой работы.
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