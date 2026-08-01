Тема создания нового вуза – Академии интеллектуальных технологий – была вынесена на совещание у Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба Президента.

К дискуссии были приглашены в том числе руководство Правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, профильных министерств и вузов.

"Сразу хочу сказать: второе фундаментальное направление в Беларуси не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов. Но это должно быть прикладное направление. Прежде всего для жизни. Пускай на определенную перспективу. Желательно не на отдаленную, - обратил внимание Президент. - Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра".

Новое образовательное учреждение пока предложено создать в варианте академии, но, возможно, это будет некий научный центр будущего. Проект крайне важный и актуальный для страны. Его реализация позволит систематизировать и вывести на новый уровень работу с талантливыми, одаренными людьми.

Сосредоточить в этом центре предстоит лучшие умы, независимо от возраста, чтобы они могли раскрыть свой потенциал и принести максимальную пользу стране и обществу, подчеркнул Александр Лукашенко. "Молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры - мы должны определиться. Неважно, какой возраст человека. Главное, чтобы в голове у него что-то было. Это мое мнение, хочу услышать ваше", - сказал Глава государства.

В целом отдельные шаги по работе с одаренными людьми, по словам Президента, уже сделаны, и результат есть. "Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов, президентских стипендиатов", - сказал Александр Лукашенко.

Задача для Администрации Президента и Правительства - чтобы эти толковые, способные, талантливые ребята оставались в стране и приносили пользу.

Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших вносит Национальный детский технопарк. Ежегодно около 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерные специальности. Правда, здесь Президент видит необходимость дополнительно посмотреть, насколько хорошо они потом обучаются в вузах и становятся ли по итогу специалистами в своей сфере.

Александр Лукашенко обратил внимание, что, сделав ставку на внедрение новейших образовательных технологий в работе с талантливыми детьми, в Беларуси начали формировать интеллектуальную элиту.

При этом речь идет о создании кардинально новой образовательной среды - гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат и интегрированной в реальные экономические процессы. И в первую очередь - под потребности Беларуси.

"Именно поэтому назрела необходимость в создании нового университета - университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению или, как вы его называете, академии сегодня быть", - сказал Глава государства.

Правительство и иные заинтересованные по поручению Главы государства детально проработали все вопросы и предложили полноценную содержательную концепцию функционирования академии. Но перед тем, как подписать итоговые документы, Александр Лукашенко решил на совещании услышать ответы на ряд актуальных вопросов. Они касаются, в частности, концепции вуза, его структуры и содержания образовательных программ.

"Нельзя допустить, чтобы этот центр, академия или университет стал рядовым вузом или просто поставщиком дипломов. Здесь должны готовить специалистов, способных создавать собственные решения в наиболее перспективных отраслях, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Сейчас модно говорить об искусственном интеллекте, новых материалах, цифровой промышленности, квантовых технологиях".

Кроме образовательного трека, Президент ставит перед академией задачу стать одним из ключевых инструментов обеспечения технологического суверенитета. Генерируя новые технологии и инженерные решения, нужно работать над повышением производительности предприятий, ростом экспорта и конкурентоспособности страны. "Успешные наработки, новые методики и учебные программы, которые апробируются в этом центре, академии, университете, следует в дальнейшем внедрять и в других вузах. Учреждение должно стать локомотивом не только системы образования, но и, хотелось бы, науки", - ориентировал Глава государства.

Вместе с тем не нужно вводить возрастные ограничения для обучения в новом учреждении и набирать туда только молодежь, считает Президент. "Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию", - сказал он. Ведь для передовых, прорывных идей и разработок зачастую важен опыт, полученный в жизни и профессиональной деятельности.

Тем более что государство и общество возлагают большие надежды на новую академию и ее будущий вклад в развитие страны. Возможно, там смогут изобрести принципиально новое мощное средство борьбы с беспилотниками, которые сейчас у всех на слуху, и эта разработка обнулит значение и роль БПЛА, предположил Президент.

Александр Лукашенко заявил о необходимости не затягивать с созданием образовательного учреждения и принять окончательное решение в ближайшее время.