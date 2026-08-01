Абоненты МТС смогут пользоваться мобильным безлимитом без ограничений и на скорости 5G. С 4 августа при подключении или смене тарифа на флагманский МТС RED клиенты получают RED-безлимит интернета — новую услугу без дополнительной платы до конца года, сообщает пресс-служба мобильного оператора.

RED-безлимит позволяет пользоваться интернетом в смартфоне на максимальной скорости, в том числе в сети 5G или после расходования 30 Гб. Также абоненты могут раздавать 100 Мб трафика в сутки на любые другие устройства.

Услуга предоставляется без дополнительной платы до конца года как при переходе на МТС RED с других тарифных планов, так и подключении нового номера. В свою очередь, действующие абоненты тарифа могут активировать RED-безлимит самостоятельно в «Мой МТС» или через *545#. Ежемесячная плата — всего 3 рубля.

Сам же тарифный план МТС RED включает безлимитные звонки во все сети, доступ к нейросетям в PomogAI и подписку на аренду самокатов Eleven — все, что нужно для мобильной жизни.

Подключить МТС RED с RED-безлимитом можно во всех салонах связи или с помощью комплекта удаленного подключения SIM ON, а сменить тариф — через «Мой МТС». Подробнее — на сайте МТС.