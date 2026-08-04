Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей существенно нарастил объемы финансовой поддержки проектов МСП. Об этом заявил сегодня, 4 августа 2026 года, министр экономики Юрий Чеботарь в ходе заседания Правления БФФПП, проходившем под руководством председателя Правления Банка Развития Сергея Столярчука.

Как сообщает пресс-служба экономического ведомства, в центре внимания участников мероприятия – отчет Фонда о выполнении ключевых показателей развития по итогам первого полугодия текущего года.

По словам главы экономического ведомства, в январе-июне 2026-го наблюдается устойчивая положительная динамика финансирования инвестпроектов малого и среднего предпринимательства.

«Общая сумма оказанной поддержки на 20% превысила план на текущее полугодие и в 1,5 раза – значения аналогичного периода 2025-го. При этом наблюдаем существенный рост как количества договоров займа и лизинга, так и их средней суммы.

Сохраняется высокий удельный вес в общем портфеле субъектов МСП из регионов: по итогам 6 месяцев их доля составила порядка 70%», – отметил Юрий Чеботарь.

В ближайших планах Фонда – сделать бόльший акцент на нефинансовых направлениях работы: создании «базового» Центра развития предпринимательства в рамках утвержденной концепции и развитии функционала Цифровой платформы для субъектов МСП.