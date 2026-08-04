Белорусская железная дорога временно изменит график движения поездов на участке Минск-Орша.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД, в связи с проведением ремонтных и строительных работ на участке Минск – Орша в период с 10 по 13 августа и с 17 по 20 августа 2026 года отдельные поезда межрегиональных, региональных линий бизнес- и экономкласса будут следовать измененным расписанием и маршрутом, отдельные поезда будут отменены.

Например, в указанный период поезд № 704 Минск – Витебск будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 12.25 и прибывать на станцию Витебск в 16.05. Поезд № 866 Минск – Орша отправится из столицы Беларуси в 16.08 и прибудет на станцию Орша-Центральная в 18.28, а поезд № 865 Орша – Минск будет отправляться со станции Орша-Центральная в 19.20 и прибывать в Минск в 22.03.

Кроме того, 10 и 17 августа 2026 года поезд региональных линий экономкласса № 6027 сообщением Борисов – Институт Культуры будет курсировать до станции Минск-Восточный.

В указанный период поезда региональных линий экономкласса на участке Минск – Борисов – Орша будут следовать измененным расписанием и маршрутом, а отдельные будут отменены.

Более подробную информацию о расписании движения поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.