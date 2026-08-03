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Экономика РБ


БЖД ОТПРАВИЛА ВТОРОЙ ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД «СЛАВЯНСКИЙ КАРАВАН» ИЗ БЕЛАРУСИ В УЗБЕКИСТАН


12:58 04.08.2026

Белорусская железная дорога отправила второй сквозной грузовой поезд в рамках проекта «Славянский караван» из Беларуси в Узбекистан

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, второй поезд отправился 3 августа 2026 года со станции Орша-Восточная. Он доставит по маршруту Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан белорусскую экспортную продукцию деревообработки, продовольственные грузы с высокой добавленной стоимостью общим весом более 4 тыс. тонн из разных регионов Республики Беларусь. В состав поезда также включены экспортные грузы, следующие транзитом через Узбекистан назначением в Кыргызстан и Таджикистан.

Напомним, что первый сквозной грузовой поезд с продукцией деревообработки, продовольственными грузами и химикатами в рамках проекта «Славянский караван» был отправлен в торжественной обстановке из города Орши 30 июля 2026 года. Сегодня ночью грузы общим весом 3,8 тыс. тонн преодолели расстояние в 2,5 тысячи из 4 тысяч километров и находятся на территории Казахстана.

Новый сервис показывает востребованность данного проекта и маршрута следования, открывает широкие перспективы для экспортеров всех отраслей – от пищевой промышленности до химической, строительной, деревообрабатывающей и машиностроительной.

География поставок продукции в рамках проекта «Славянский караван» через Узбекистан может быть расширена на другие востребованные рынки сбыта стран Центральной и Южной Азии.
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