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Экономика РБ


НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД НА 230 МЕСТ ВОЗВОДЯТ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ «МИНСК-МИР»


12:50 04.08.2026

В квартале «Африка» многофункционального комплекса «Минск-Мир» в Минске активно возводят новый детский сад на 230 мест. Всего чуть больше месяца назад на площадке велся монтаж фундаментов, а сегодня здание уже растет этажами.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минск-строй», такие темпы объясняются эффективной организацией труда на объекте. Сейчас на кирпичной кладке стен задействованы две бригады каменщиков СУ-19 стройтреста № 1, которые работают вахтовым методом по 12 часов в день. В ближайшее время строительное управление планирует удвоить силы и довести количество рабочих до четырех бригад по 12 человек в каждой.

Высокая скорость кирпичной кладки позволяет застройщику параллельно решать и другие важные задачи. Внутри будущего дошкольного учреждения специалисты уже готовят под чистовую отделку технические помещения, включая тепло- и водомерный узлы. Одновременно с этим строители приступают к устройству монолитной чаши бассейна, который станет важной частью оздоровительной инфраструктуры детского сада.

Все работы на объекте идут в строгом соответствии с утвержденным графиком. Проект трехэтажного здания на 12 детских групп разработан специалистами «Института Минскгражданпроект», генеральным подрядчиком выступает «Стройтрест № 1», а контроль за реализацией осуществляет заказчик — УКС Мингорисполкома.
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