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Экономика РБ


МВД БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО 34 КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ


11:55 04.08.2026

За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря бдительности граждан и быстрой реакции сотрудников органов внутренних дел абсолютное большинство этих попыток удалось предотвратить. Тем не менее в республике было совершено 34 преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает Telegram-канал МВД, для минимизации ущерба и пресечения незаконных схем к работе оперативно подключились профильные специалисты ведомства. Специальный отдел МВД Беларуси инициировал блокировку 14 фишинговых сайтов, которые маскировались под настоящие банки, торговые площадки и сервисы. Одновременно с этим была заблокирована возможность перевода денег на 10 иностранных реквизитов, а по 26 счетам полностью приостановлены расходные операции.

Несмотря на активное противодействие правоохранителей, киберпреступники продолжают использовать разнообразные методы обмана белорусских граждан. На сегодняшний день в списке самых частых нарушений лидирует покупка товаров в интернете. На следующих позициях по популярности у мошенников остаются торговля на финансовых биржах, хищения через социальные сети и вишинг — звонки от имени лжедолжностных лиц.
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