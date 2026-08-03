За минувшие сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных аферистов. Благодаря бдительности граждан и быстрой реакции сотрудников органов внутренних дел абсолютное большинство этих попыток удалось предотвратить. Тем не менее в республике было совершено 34 преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает Telegram-канал МВД, для минимизации ущерба и пресечения незаконных схем к работе оперативно подключились профильные специалисты ведомства. Специальный отдел МВД Беларуси инициировал блокировку 14 фишинговых сайтов, которые маскировались под настоящие банки, торговые площадки и сервисы. Одновременно с этим была заблокирована возможность перевода денег на 10 иностранных реквизитов, а по 26 счетам полностью приостановлены расходные операции.

Несмотря на активное противодействие правоохранителей, киберпреступники продолжают использовать разнообразные методы обмана белорусских граждан. На сегодняшний день в списке самых частых нарушений лидирует покупка товаров в интернете. На следующих позициях по популярности у мошенников остаются торговля на финансовых биржах, хищения через социальные сети и вишинг — звонки от имени лжедолжностных лиц.