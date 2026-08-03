Министерство финансов Беларуси отчиталось об успешном завершении размещения государственных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Весь запланированный объем облигаций выпуска № 362 нашел своих покупателей.

Продажа данных облигаций завершилась 31 июля 2026 года на площадке ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». В результате стопроцентного выполнения плана ведомство привлекло в бюджет $50 млн.