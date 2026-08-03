Минский тракторный завод поставил в Нигерию более 500 единиц тракторной техники по итогам июля 2026 года. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказала заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья — начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Оксана Мороз.

«Рынок Нигерии для Минского тракторного завода — перспективный. Наша техника помогает поднимать сельское хозяйство этой страны. В нынешнюю поставку вошли тракторы четырех моделей мощностью от 80 до 120 л. с. Рассчитываем, что взаимовыгодное партнерство будет продолжено», — подчеркнула Оксана Мороз.

В настоящее время предприятие прорабатывает перспективы выхода на новые рынки стран Африки, а также возможности экспорта на африканский континент новой перспективной техники BELARUS. В частности, со стороны африканских партнеров уже есть заинтересованность в поставках 500-сильного трактора BELARUS 5425.