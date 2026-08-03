Вопросы подготовки учреждений образования к 2026/2027 учебному году комплексно рассмотрены в Правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич, сообщает пресс-служба Совмина.

Мероприятие объединило широкий круг участников: руководство Минобразования, Минздрава, МЧС, МВД, МАРТ, Минтруда и соцзащиты, концерна "Беллегпром", Белкоопсоюза, заместителей председателей облисполкомов, Мингорисполкома.

В ходе совещания министром образования доложено, что в новом учебном году будут функционировать около 2,6 тыс. школ, гимназий и лицеев. К занятиям приступят около 1 млн. 25 тыс. учащихся.

Рассмотрены вопросы хода строительства новых школ, текущего и капитального ремонтов действующих, оснащения их современным оборудованием, а также приведения в порядок школьных пищеблоков, спортивных школьных объектов, создания безопасных условий в школах для обучения и воспитания детей. Вице-премьером обращено особое внимание на необходимость своевременного и полного завершения всех работ в школах и подписание паспортов готовности согласно требованиям постановления Совета Министров от 4 марта 2024 года №141.

Акцентированы вопросы организации подвоза учащихся. Всего к новому учебному году планируется централизованно за счет средств республиканского бюджета закупить 104 школьных автобуса.

Натальей Петкевич особое внимание уделено организации торговли школьной продукцией. Поставлена задача о широком проведении школьных базаров и ярмарок, в том числе в сельских населенных пунктах, наличии разнообразного ассортимента и размерного ряда качественной одежды делового стиля и обуви для учащихся, а также предоставлении скидок, применения минимальных торговых надбавок, проведения совместно с производителями различных акций.

На особом контроле - подготовка к школе детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, воспитывающихся в опекунских и приемных семьях, детских домах семейного типа, а также детей, признанных находящимися в социально опасном положении.

Натальей Петкевич также обращено внимание на важность своевременной и качественной подготовки к новому учебному году всех учреждений образования и решение актуальных вопросов их деятельности.