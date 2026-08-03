С 2025 года Министерство экономики Республики Беларусь и ПРООН реализуют инициативу по поддержке «серебряного» предпринимательства, создавая условия для обучения, обмена опытом и развития бизнес-идей людей старшего возраста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, сегодня стартует новый этап этой инициативы: с 4 по 16 августа принимаются заявки на участие в программе, сочетающей обучение и поддержку наставников в использовании цифровых инструментов для развития бизнеса.

Участие в программе бесплатное. Подать заявку могут как действующие предприниматели, так и инициативные белорусы старше 50 лет из любого региона Беларуси.

«Успешный предприниматель – это человек, который никогда не перестает учиться. В прошлом году 500 предпринимателей «серебряного» возраста со всей Беларуси прошли обучение в рамках нашей совместной с ПРООН инициативы. Сегодня мы продолжаем работу в данном направлении, помогая людям с деловой жилкой осваивать цифровые инструменты, чтобы они могли конвертировать свой богатый жизненный и профессиональный опыт в устойчивый и успешный бизнес», – подчеркнула директор Департамента по предпринимательству Ольга Русинович.

«Предприниматели «серебряного» возраста более мотивированы внутренними потребностями в активном долголетии и самореализации, используя накопленный опыт и ресурсы для устойчивой занятости. Современные цифровые инструменты позволяют воплощать эти идеи более эффективно, развивать бизнес, создавать рабочие места и вносить вклад в развитие экономики», – отметил в свою очередь заместитель Постоянного представителя ПРООН в Беларуси Армен Мартиросян.

В рамках программы запланирована серия онлайн-занятий по использованию цифровых инструментов для развития бизнеса. Практикующие предприниматели и отраслевые эксперты расскажут о продвижении товаров и услуг в интернете, работе с социальными сетями, использовании CRM-систем, финансовом планировании и других инструментах для эффективного ведения бизнеса.

Отдельный модуль программы будет посвящен искусственному интеллекту. Участники познакомятся с сервисами, которые помогают анализировать информацию, находить новые идеи, улучшать коммуникацию с клиентами и автоматизировать рутинные задачи.

Предприниматели также смогут получить персональную менторскую поддержку экспертов. В сентябре-ноябре наставники будут помогать 10 участникам, определенным по результатам поданных заявок, подобрать и внедрить цифровые решения с учетом особенностей каждого бизнеса.

Мероприятия программы начнутся 26 августа. Подать заявку можно по ссылке