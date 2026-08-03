|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.08.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
10:06 04.08.2026
В Беларуси началась выплата материальной помощи к новому учебному году, напомнили в Минтруда и соцзащиты.
Поддержку получат многодетные и малообеспеченные семьи, а также работники предприятий по всей стране. Выплаты будут производиться из нескольких источников, включая государственный бюджет, средства нанимателей и благотворительные фонды.
Основной упор государство делает на поддержку больших семей. Единовременная материальная помощь предусмотрена для всех многодетных семей, воспитывающих троих и более детей, причем уровень их дохода не учитывается. На каждого ребенка-школьника в такой семье выплачивается по 159,11 рубля. Чтобы получить эти деньги, родителям необходимо обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Стоит отметить, что в Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей подача документов организована напрямую по месту учебы ребенка.
Для семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, предусмотрен еще один механизм государственной поддержки. Малообеспеченные граждане, включая и многодетных родителей, могут рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. В этом случае размер выплат определяется индивидуально районной комиссией, которая тщательно анализирует доходы и жизненную ситуацию заявителей. Оформить такую субсидию можно через службу «одно окно» местного исполкома, органы соцзащиты или Территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН).
Помимо бюджетных выплат, к подготовке детей со стороны государства подключается и корпоративный сектор. Родители школьников могут получить материальную помощь по месту своей официальной работы. Данный вид поддержки оказывается в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами конкретного нанимателя.
Дополнительным подспорьем для нуждающихся традиционно выступают масштабные благотворительные акции, которые ежегодно разворачиваются по всей республике. Общественные объединения, фонды и центры ТЦСОН запускают такие известные инициативы, как «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой» и «Портфель первоклассника». Для участия в этих программах или получения собранных вещей гражданам необходимо обращаться в местные ТЦСОН и профильные благотворительные организации.
Министерство труда и социальной защиты напоминает, что вся начисленная материальная помощь к школе переводится исключительно на базовые счета получателей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.08.2026
Курсы в банках
на 04.08.2026
Конвертация в банках
на 04.08.2026