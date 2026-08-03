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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ


10:06 04.08.2026

В Беларуси началась выплата материальной помощи к новому учебному году, напомнили в Минтруда и соцзащиты.

Поддержку получат многодетные и малообеспеченные семьи, а также работники предприятий по всей стране. Выплаты будут производиться из нескольких источников, включая государственный бюджет, средства нанимателей и благотворительные фонды.

Основной упор государство делает на поддержку больших семей. Единовременная материальная помощь предусмотрена для всех многодетных семей, воспитывающих троих и более детей, причем уровень их дохода не учитывается. На каждого ребенка-школьника в такой семье выплачивается по 159,11 рубля. Чтобы получить эти деньги, родителям необходимо обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Стоит отметить, что в Минске, а также в отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей подача документов организована напрямую по месту учебы ребенка.

Для семей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, предусмотрен еще один механизм государственной поддержки. Малообеспеченные граждане, включая и многодетных родителей, могут рассчитывать на государственную адресную социальную помощь. В этом случае размер выплат определяется индивидуально районной комиссией, которая тщательно анализирует доходы и жизненную ситуацию заявителей. Оформить такую субсидию можно через службу «одно окно» местного исполкома, органы соцзащиты или Территориальные центры социального обслуживания населения (ТЦСОН).

Помимо бюджетных выплат, к подготовке детей со стороны государства подключается и корпоративный сектор. Родители школьников могут получить материальную помощь по месту своей официальной работы. Данный вид поддержки оказывается в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами конкретного нанимателя.

Дополнительным подспорьем для нуждающихся традиционно выступают масштабные благотворительные акции, которые ежегодно разворачиваются по всей республике. Общественные объединения, фонды и центры ТЦСОН запускают такие известные инициативы, как «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой» и «Портфель первоклассника». Для участия в этих программах или получения собранных вещей гражданам необходимо обращаться в местные ТЦСОН и профильные благотворительные организации.

Министерство труда и социальной защиты напоминает, что вся начисленная материальная помощь к школе переводится исключительно на базовые счета получателей.
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