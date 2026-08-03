Госстандартом подготовлен проект плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2027 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, проект сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, предприятий и организаций страны, а также на основе государственных и других целевых программ.

Ознакомиться с проектом документа можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».

Замечания по проекту можно направлять до 17 августа 2026 г. в Госстандарт (Старовиленский тракт, д.93, г. Минск, 220053) или по e-mail: .