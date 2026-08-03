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Экономика РБ
ГОССТАНДАРТОМ ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ПЛАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА 2027 Г.
09:02 04.08.2026
Госстандартом подготовлен проект плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2027 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, проект сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, предприятий и организаций страны, а также на основе государственных и других целевых программ.
Ознакомиться с проектом документа можно на сайте Госстандарта в разделе «Стандартизация/Программы работ».
Замечания по проекту можно направлять до 17 августа 2026 г. в Госстандарт (Старовиленский тракт, д.93, г. Минск, 220053) или по e-mail: .
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