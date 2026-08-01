Александр Лукашенко 3 августа заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Ключевыми темами встречи стали ход жатвы, прогнозы на урожай, подготовка к севу озимых культур, а также выполнение поручения Главы государства по возведению современных помещений для молодняка.

Как было доложено, массовая уборка зерновых набирает обороты. На сегодняшний день аграрии уже намолотили более 4,6 млн тонн зерна. В числе первых регионов-миллионников традиционно идут Брестская и Минская области, и в ближайшее время эту отметку перешагнут хлеборобы Гродненщины. Отмечается, что состояние полей и текущая динамика работ позволяют рассчитывать на итоговый урожай не ниже уровня прошлого года.

Детально обсудив структуру уборочной, президент принял к сведению, что в стране уже убрано почти 90 % озимого рапса. Параллельно завершается уборка ярового ячменя и озимой ржи, а основные силы брошены на озимую и яровую пшеницу, а также озимое тритикале — именно эти культуры обеспечивают максимальную урожайность.

Наравне с уборкой хлеба аграрный сектор активно готовится к закладке будущего урожая. Президенту подробно доложили о ходе сева озимых культур. Под озимый рапс уже подготовлено более половины запланированных площадей, а северные районы республики приступили к его севу. Всего эту стратегическую культуру планируется разместить на 457 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года. Перед аграриями поставлена четкая задача — завершить сев озимого рапса до 25 августа.

Особый акцент в ходе доклада был сделан на выполнении поручения Главы государства по строительству профилакториев для телят. Александр Лукашенко подчеркнул требование абсолютного соблюдения технологий на всех этапах. По информации Министерства, в текущем году запланировано возведение 528 таких объектов, 161 из них уже построен. Согласно утвержденным графикам, все объекты вместе с необходимым технологическим оборудованием должны быть введены в эксплуатацию до 1 октября. При этом Президент жестко предупредил, что новые телятники не должны пустовать, потребовав их немедленного заселения скотом сразу после сдачи.