Минский часовой завод продолжает серию художественных коллекций «Краски мира» и представляет новую лимитированную линейку часов, посвящённую творчеству французского художника Клода Моне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе завода, новая коллекция стала пятой ежегодной серией проекта «Краски мира», в рамках которого ранее были выпущены модели, вдохновлённые произведениями Василия Кандинского, Винсента Ван Гога, Густава Климта и армянского художника Мартироса Сарьяна.

Выход коллекции имеет особое символическое значение: в 2026 году исполняется 100 лет со дня смерти Клода Моне. Новая серия стала посвящением наследию художника, чьи произведения спустя столетие продолжают вдохновлять зрителей по всему миру.

Серия «Краски мира» традиционно вызывает высокий интерес у покупателей и является одним из наиболее востребованных и узнаваемых лимитированных проектов бренда «Луч». Концепция проекта объединяет часовое искусство и мировую живопись, позволяя по-новому познакомиться с произведениями известных мастеров через современный предмет повседневного использования.

В основу новой коллекции легли четыре произведения Клода Моне. На циферблатах часов воспроизведены фрагменты картин с сохранением характерной цветовой палитры и художественного настроения оригиналов. Для серии были выбраны работы, отражающие ключевые особенности творчества художника — внимание к свету, цвету, атмосфере и изменчивости природных состояний.

В коллекцию вошли модели по мотивам картин:

— «Impression, soleil levant» — «Впечатление. Восходящее солнце», 1872 год;

— «Voilier au Petit-Gennevilliers» — «Парусник в Пти-Женвилье», 1874 год;

— «Champ de tulipes en Hollande» — «Поля тюльпанов в Голландии», 1886 год;

— «La Pointe de la Hève, Sainte-Adresse» — «Мыс Ла Эв в Сент-Адресс», 1864 год.

Одной из наиболее сложных задач при создании коллекции стала точная передача цветовой палитры произведений Клода Моне. Для сохранения глубины оттенков, световых переходов и художественного настроения оригиналов потребовалась тщательная работа на всех этапах производства. Цветные элементы наносятся на циферблаты вручную, поэтому каждая модель требует высокой точности и согласованной работы дизайнеров, технологов и мастеров производственных участков