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Экономика РБ
БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ С 5 АВГУСТА ДОРОЖАЕТ НА 1 КОПЕЙКУ
13:13 03.08.2026
С 5 августа 2026 г. уровень предельных максимальных розничных цен на моторное топливо на АЗС Республики Беларусь изменяется на 1 копейку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белнефтехима, цена автобензина АИ-92 составит 2,60 руб., АИ-95 – 2,70 руб., АИ-98 – 2,92 руб., дизельное топливо – 2,70 руб.
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