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Экономика РБ


НОВЫЙ СОРТ ОЗИМОЙ РЖИ «РИЗОНА» ПОЯВИЛСЯ В БЕЛАРУСИ


13:05 03.08.2026

В Государственный реестр Республики Беларусь включён новый сорт озимой диплоидной ржи — «Ризона», гарантирующий высокую урожайность даже в непростых погодных условиях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода.

Рожь — одна из ключевых культур для Беларуси: её зерно используют для выпечки хлеба, производства спирта и как составляющая корма для животных. Но вырастить хороший урожай непросто: рожь может пострадать от болезней, полечь от ветра и дождя, а зерно — прорасти прямо в колосе ещё до уборки. Все эти проблемы успешно решает «Ризона».

У нового сорта есть сразу несколько преимуществ, которые выделяют его на фоне других:

у «Ризоны» более развитая корневая система — это помогает растению добывать воду даже на бедных почвах, где другим сортам не хватает питания;

сорт устойчив к ряду опасных болезней: снежной плесени, мучнистой росе и спорынье;

имеет прочный стебель — а значит, рожь реже полегает из‑за сильного ветра или ливней;

растение демонстрирует устойчивость к предуборочному прорастанию зерна: даже если перед сбором урожая пойдут дожди, зерно не начнёт прорастать прямо в колосе, и потери будут минимальными.

Заслуживают похвалы и хлебопекарные качества «Ризоны». Специалисты оценивают их по специальным показателям. Например, «число падения» у этого сорта составляет 290 секунд — это говорит о хорошем качестве муки. А показатель «высота амилограммы» равен 549 единицам амилографа: это соответствует муке первого класса, из которой получается вкусный и ароматный хлеб.

Урожайность «Ризоны» достигает 107 центнеров с гектара — это высокий результат для ржи. При этом сорт хорошо растёт даже на низкоплодородных почвах с неустойчивым водным режимом: там, где другие культуры дают слабый урожай, «Ризона» способна показать высокий результат.

С появлением «Ризоны» обновился список разрешённых к выращиванию сортов, что поможет аграриям получать прогнозируемо высокие урожаи даже в сложных погодных географических условиях, а потребителям — быть уверенными в безупречном качестве муки и хлеба.
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