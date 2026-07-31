С 1 января 2026 года в Беларусь прибыли 139 082 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетил 1 397 251 житель Европы. Из Латвии прибыли 446 234 иностранца, из Литвы — 712 115, из Польши — 155 714. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 83 188 человек.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.