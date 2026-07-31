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Экономика РБ


MARK FORMELLE ВПЕРВЫЕ ВЫПУСТИЛ ОДЕЖДУ ДЛЯ ПИТОМЦЕВ


12:48 03.08.2026

Mark Formelle впервые в своей истории выпустил линейку одежды для домашних животных.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в коллекцию вошли джемперы из плотного трикотажа в разных оттенках.

Толстовки подойдут как для котов, так и для небольших собак. Цвета разные: серые, бежевые, зеленые, розовые и даже фиолетовые. Бренд предлагает выбрать нужную модель в зависимости от пола питомца и предпочтений хозяина. Интересная деталь: на одежду нанесли забавные печати с надписью «The main manipulator».

Одежда для питомцев выполнена из материалов высокого качества. Она не электризует шерсть, не сковывает движения и легко отстирывается после возвращения с улицы. Толстовки утепленные — пригодятся и для зимних прогулок.

«Мы задумывали эту линейку как одежду для котиков и собачек. Она представляет собой утепленную попону различной цветовой гаммы из мягкого футера с начёсом. Это отличный вариант одежды для животных, который согреет питомца и сделает прогулки комфортнее. Коллекция станет идеальным выбором для заботливых хозяев, которые хотят обеспечить своим любимцам не только уют, но и стильный внешний вид», — признаются в команде Mark Formelle.

Стоимость толстовки для питомца составляет 17,99 рублей. Размерный ряд рассчитан на животных с ростом от 34 до 46 см.

Новинки уже поступили в фирменную сеть Mark Formelle. Их также можно заказать онлайн с доставкой на дом или бесплатным самовывозом.
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