Экономика РБ

БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ГОМЕЛЯ В ХУРГАДУ С 27 ОКТЯБРЯ

12:32 03.08.2026 Авиакомпания «Белавиа» с 27 октября расширяет географию полетов из региональных аэропортов и возвращает в расписание популярный египетский курорт, сообщает Telegram-канал национального перевозчика. Программа полетов запланирована с частотой один раз в 10–11 ночей. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, что дает путешественникам возможность гибко планировать продолжительность своего отпуска.