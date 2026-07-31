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Экономика РБ
БЕЛАВИА ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЧАРТЕРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ГОМЕЛЯ В ХУРГАДУ С 27 ОКТЯБРЯ
12:32 03.08.2026
Авиакомпания «Белавиа» с 27 октября расширяет географию полетов из региональных аэропортов и возвращает в расписание популярный египетский курорт, сообщает Telegram-канал национального перевозчика.
Программа полетов запланирована с частотой один раз в 10–11 ночей. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам, что дает путешественникам возможность гибко планировать продолжительность своего отпуска.
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