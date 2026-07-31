За апрель–июнь 2026 года в шести крупнейших региональных городах Беларуси покупатели заключили 2,89 тысячи сделок купли-продажи квартир. Этот показатель остался практически на уровне первых трех месяцев года, однако структура спроса заметно изменилась, сообщает Telegram-канал Госкомимущества.

Лидером по числу покупок жилья стал Гродно, где оформили 750 договоров, а меньше всего недвижимости приобрели в Могилеве — 452 объекта.

Несмотря на общую стабильность, отдельные регионы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, Могилёв показал рост на 27%, вернувшись к норме после просадки в начале года. Позитивную тенденцию поддержали Гомель и Брест, увеличившие продажи на 9% и 7% соответственно. В то же время Витебск потерял 12% из-за двукратного падения активности на первичном рынке, а Гродно просел на 13%, где объемы продаж в новостройках сократились на треть.

Такое сокращение числа сделок на первичном рынке в ряде городов напрямую повлияло на общую стоимость квадратного метра. В результате суммарно за квартал покупатели потратили 161,1 миллиона долларов, что стало максимальным денежным оборотом за весь период наблюдений. При этом общая площадь выкупленного жилья оказалась минимальной за последние три года и составила 148,7 тысячи квадратных метров. Почти 30% от всего денежного и площадного объема пришлось на Гродно.

Сокращение предложения при высоком финансовом обороте спровоцировало заметный рост цен во всех областных центрах. Сильнее всего квадратный метр подорожал в Бресте, который уверенно удерживает статус самого дорогого регионального города страны. Средняя стоимость «квадрата» здесь выросла на 8% в национальной валюте (до 3 820 рублей) и на 11% в эквиваленте (до 1 360 долларов). В остальных центрах рублевые цены изменились следующим образом: в Гродно метр стоит 3 280 рублей (+2%), в Могилёве — 3 100 рублей (+5%), в Гомеле — 3 000 рублей (+6%), а в Витебске — 2 790 рублей (+2%).

Именно в Бресте закономерно зарегистрировали и самые дорогие сделки прошедшего квартала. Абсолютным рекордом по общей стоимости стала покупка квартиры площадью 118,4 квадратного метра в доме 2023 года по улице Интернациональной, за которую заплатили 587,3 тысячи рублей. Максимум по цене за один «квадрат» зафиксирован на улице Гоголя в доме 2022 года — там покупатель выложил 6 587 рублей за квадратный метр. Самыми престижными и дорогостоящими локациями города по итогам квартала признаны микрорайоны Центр со средней ценой 4 105 рублей за метр и Вулька, где этот показатель достиг 4 055 рублей.