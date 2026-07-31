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Экономика РБ


ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ШЕСТНАДЦАТИЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА НА УЛИЦЕ СЕРОВА В МИНСКЕ


12:04 03.08.2026

На улице Серова в Минске завершается строительство шестнадцатиэтажного жилого дома.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», новый объект на 125 квартир, известный по генплану под номером 26, уже полностью готов в конструктиве. Строители уложили первый слой кровли, установили окна и готовятся к покраске фасада здания. Проект реализуется Минским домостроительным комбинатом для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сейчас основные силы строителей сосредоточены на внутренней отделке помещений, которая выполняется под ключ. В первой секции высотки мастера уже наклеивают светлые современные обои, а во второй — заливают стяжки и укладывают плитку в местах общего пользования. Процесс идет ускоренными темпами: на штукатурных и малярных работах задействованы сразу по две бригады, а плотники параллельно монтируют двери и укладывают ламинат.

Одновременно с отделкой дома специалисты благоустраивают прилегающую территорию. Со стороны двора строители уже оформляют входы в подъезды, прокладывают пешеходные дорожки и обустраивают парковочные места. Этот комфортный дом серии ОКПМ станет лишь частью масштабной застройки района, так как госзаказчик «Минскстрой» планирует возвести в этом жилом квартале еще несколько многоэтажек.
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