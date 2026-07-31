Cозданы комфортные условия для динамичного развития регионов Беларуси на основе имеющихся конкурентных преимуществ. Об этом заявила 31 июля 2026 года заместитель министра экономики Мария Мажинская в ходе рабочей поездки в Лельчицкий район Гомельской области, передает пресс-служба экономического ведомства.

Замглавы Минэкономики посетила предприятия региона, реализующие перспективные производственные инвестпроекты.

ООО «ЛельСтройГарант» благодаря инициативе «Один район–один проект» создало новое производство продукции деревообработки. Порядка 70% выпускаемых товаров отправляется на экспорт, остальные востребованы на внутреннем рынке, используются для собственных нужд при проведении строительных работ и капитального ремонта объектов.

Щебеночный завод «Глушкевичи» КПРСУП «Гомельоблдорстрой» намерен провести реконструкцию технологической линии дробления №1. Проект включен в Инвестиционную программу Гомельской области на будущий год, разработана проектно-сметная документация.

Сельхозпредприятия КУП «Заря Полесья» и ОАО «Звезда Полесья» ведут строительство новых профилакториев для телят.

С руководителями организаций заместитель министра экономики обсудила текущую ситуацию и дальнейшие планы.

Рабочий день Марии Мажинской продолжился участием в заседании райисполкома по подведению итогов социально-экономического развития региона в первом полугодии 2026-го.

Как отметила в ходе мероприятия заместитель руководителя Министерства, Лельчицы – один из самых экологически чистых и богатых природными ресурсами регионов страны, участник Программы развития Припятского Полесья на 2025-2030 годы, одна из задач которой – преобразовать имеющиеся конкурентные преимущества этих территорий в высокие экономические показатели и рост качества жизни людей.

«Залог устойчивого и динамичного развития района в текущей пятилетке – реализация проектов, направленных на повышение локализации, создание новых кооперационных цепочек, углубленную переработку местного сырья. Предприятиям, чьи производственно-инвестиционные стратегии опираются на подобные бизнес-идеи, предлагаем поддержку на комфортных условиях – через механизмы обновленного инвестиционного законодательства и кредитные продукты «Региональной инициативы».

Не менее важное направление – агроэкотуризм. Уникальные флора и фауна края, возможность ознакомиться с вековыми традициями бортничества, попробовать натуральные деликатесы, приготовленные по традиционным рецептам – все это интересно не только нашим людям, но и иностранным гостям. В регионе уже есть примеры подобных «историй успеха», и этот положительный опыт необходимо масштабировать», – подчеркнула замминистра экономики.

В завершение своей рабочей поездки Мария Мажинская посетила ГЛУ «Лельчицкий лесхоз». В перспективных планах организации – модернизация лесопильного производства, а также развитие и продвижение созданного на своей территории нового туристического объекта «Полесская тропа».