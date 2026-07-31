ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.08.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ЕАБР: В БЕЛАРУСИ УСКОРЯЕТСЯ РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ


09:04 03.08.2026

В Беларуси ускоряется рост инвестиций в основной капитал. За январь-июнь 2026 г. объем вложений увеличился на 4,1% после 1,5% за январь-май.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (+1,9%) и усилением роста вложений в оборудование (+9,4% ). Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности. Инвестиции, профинансированные из бюджета, выросли на 11,4%, а вложения за счет льготных кредитов увеличились почти в 2 раза.

«С учетом расширения инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси выше 1,5% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2026
валюта курс
EUR 3.3429
USD 2.9058
RUB 3.6630
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3413 +0.0109
USD 2.9058 -0.0075
RUB 3.6630 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3200 3.3250
USD 2.8900 2.8980
RUB 3.5400 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 03.08.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1450 1.1480
EUR/RUB 93.5000 93.8000
USD/RUB 81.5000 81.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line