В Беларуси ускоряется рост инвестиций в основной капитал. За январь-июнь 2026 г. объем вложений увеличился на 4,1% после 1,5% за январь-май.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, ускорение в значительной степени связано с возвращением строительных работ к росту (+1,9%) и усилением роста вложений в оборудование (+9,4% ). Важную роль продолжает играть государственная поддержка инвестиционной активности. Инвестиции, профинансированные из бюджета, выросли на 11,4%, а вложения за счет льготных кредитов увеличились почти в 2 раза.

«С учетом расширения инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси выше 1,5% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).