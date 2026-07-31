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Экономика РБ
МИНЭКОНОМИКИ 1 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
15:35 31.07.2026
Начальник управления экономики социальной сферы Минэкономики Тарасенко Алексей Александрович 1 августа 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему: «Государственные социальные стандарты по обслуживанию населения в Республике Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
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