|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
МАЗ И «БЕЛКОММУНМАШ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ
14:42 31.07.2026
Минский автомобильный завод и предприятие «Белкоммунмаш» запускают новый проект промышленной кооперации. Детали масштабного сотрудничества обсудили генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и руководитель BKM Holding («Белкоммунмаш») Михаил Сыманович.
Как сообщает пресс-служба Минпрома, во время технологического совещания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в интеграции производственного потенциала. Главным итогом встречи стало решение о разработке и подписании в кратчайшие сроки дорожной карты, которая определит этапы реализации совместного проекта.
Развитие таких внутренних промышленных связей укрепляет экономику всей страны, что находится на постоянном контроле у руководства государства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.08.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 31.07.2026
Курсы в банках
на 31.07.2026
Конвертация в банках
на 31.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе