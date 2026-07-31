Минский автомобильный завод и предприятие «Белкоммунмаш» запускают новый проект промышленной кооперации. Детали масштабного сотрудничества обсудили генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и руководитель BKM Holding («Белкоммунмаш») Михаил Сыманович.

Как сообщает пресс-служба Минпрома, во время технологического совещания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в интеграции производственного потенциала. Главным итогом встречи стало решение о разработке и подписании в кратчайшие сроки дорожной карты, которая определит этапы реализации совместного проекта.

Развитие таких внутренних промышленных связей укрепляет экономику всей страны, что находится на постоянном контроле у руководства государства.