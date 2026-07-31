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Экономика РБ


МАЗ И «БЕЛКОММУНМАШ» СОЗДАДУТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОДУКТ


14:42 31.07.2026

Минский автомобильный завод и предприятие «Белкоммунмаш» запускают новый проект промышленной кооперации. Детали масштабного сотрудничества обсудили генеральный директор ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и руководитель BKM Holding («Белкоммунмаш») Михаил Сыманович.

Как сообщает пресс-служба Минпрома, во время технологического совещания стороны подтвердили взаимную заинтересованность в интеграции производственного потенциала. Главным итогом встречи стало решение о разработке и подписании в кратчайшие сроки дорожной карты, которая определит этапы реализации совместного проекта.

Развитие таких внутренних промышленных связей укрепляет экономику всей страны, что находится на постоянном контроле у руководства государства.
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