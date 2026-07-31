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Экономика РБ


BATTERYFLY РАСШИРИЛА КАРТУ ДО БОЛЕЕ ЧЕМ 800 СТАНЦИЙ


13:44 31.07.2026

Зарядная карта BatteryFly за 3 года разрослась до более чем 800 станций, которыми пользуется свыше 50 тыс. водителей. В честь своего годовщины платформа вернет бонусами 33% от стоимости зарядных сессий 1 и 2 августа, сообщает пресс-служба сети.

За три года BatteryFly выросла из небольшой сети зарядных станций в масштабную инфраструктуру. На сегодня в сети BatteryFly и ее платформе работает свыше 800 станций в 100 населенных пунктах Беларуси. Ими пользуется более 50 тысяч водителей. На платформе BatteryFly, включая партнерские станции, могут одновременно заряжаться до 1600 электромобилей. Только за последний год зарядный трафик в сети вырос в 7 раз.

«Рынок электромобилей в Беларуси растет взрывными темпами. Количество электрокаров приближается к 63 тысячам. Приятно, что большинство из них – пользователи нашей сети и нашего приложения. Мы продолжаем масштабировать свою сеть как для водителей, так и для бизнеса, чтобы сделать зарядную инфраструктуру в стране одной из самых удобных в Восточной Европе. Помимо Минска и областных центров, мы пришли в небольшие города и на трассы. Текущие темпы нас воодушевляют, а других – впечатляют», – отмечают в BatteryFly.

Кроме того, BatteryFly запустила Автошколу нового поколения. Обучение в ней проходит только на электромобилях. На сегодня там подготовили более 100 водителей. На дорогах также появились такси BatteryFly с собственным парком в 50 электрокаров.

Развитие получило и приложение. Так, недавно в него внедрили голосового ассистента, который помогает бронировать нужный коннектор голосом, не отвлекаясь от вождения.

В честь трехлетия платформа вернет 33% киловатт от всех зарядок на станциях BatteryFly за 1 и 2 августа на бонусный счет PowerBank. Возможность действует на станциях с PowerBank. Чтобы их найти, надо включить фильтр в приложении. Новым корпоративным клиентам в свою очередь зафиксируют скидку в 33% на август при заключении договора.

BatteryFly – одна из самых крупных сетей в Беларуси. Ее станции работают в Минске, областных и районных центрах. Новые объекты также вводят вдоль трасс. Платформа представлена и крупными хабами в столице, в том числе в ТРЦ Palazzo, ТЦ Momo и ТРЦ DanaMall. В ближайшие годы компания продолжит расширять зарядную инфраструктуру.
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