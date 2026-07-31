Почти в 2 раза выросла сумма биржевых сделок субъектов хозяйствования Новгородской области, аккредитованных на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), по итогам 1-го полугодия 2026 г. Этому поспособствовало увеличение количества участников торгов из этого региона России, а также расширение номенклатуры товаров, реализуемых в рамках биржевых контрактов между белорусскими и новгородскими компаниями.

Такой информацией поделился заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный во время онлайн-семинара для деловых кругов Новгородской области, организованного в сотрудничестве с Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства, передает пресс-служба БУТБ.

«Среди основных факторов, обеспечивших положительную динамику биржевого товарооборота с Новгородской областью, следует отметить выход на торги пяти новых компаний из региона, которые практически сразу включились в работу на нашей площадке, а также появление в структуре взаимной торговли дополнительных позиций — пиломатериалов лиственных пород и фосфористой меди. Первая востребована у новгородских предприятий, а вторая — у белорусских. Кроме того, на повышение показателей продаж существенным образом повлияли увеличившиеся поставки белорусских мясопродуктов, а именно замороженных полуфабрикатов из говядины», — рассказал Герман Пузырный.

Директор Центра поддержки экспорта Новгородской области Алексей Сырников отметил важную роль таких механизмов, как биржа, в развитии межрегиональной торговли и выстраивании долгосрочных кооперационных связей между новгородскими и белорусскими предприятиями, а также выразил готовность углублять сотрудничество с БУТБ по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

«Конечно же, для нас приоритетное значение имеет продвижение продукции новгородских производителей на рынок Беларуси, поэтому на данном направлении взаимодействия мы хотели бы сосредоточить особое внимание. Двадцати пяти аккредитованных на БУТБ новгородских компаний определенно недостаточно для реализации экспортного потенциала нашего региона. Сегодняшний онлайн-семинар можно считать первым шагом в нашем сотрудничестве с биржей, а в перспективе мы готовы проводить подобные мероприятия на регулярной основе», — заявил руководитель регионального центра поддержки экспорта.