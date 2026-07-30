|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ФИЛИАЛ «ВОРОТЫНЬ» ОАО «БЗТДИА» ВВЕДЕТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЙ МОЛОЧНО–ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС
12:54 31.07.2026
В филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов готовится к открытию современный молочно-товарный комплекс. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил управляющий филиалом Константин Шкельтин.
«Ввод в эксплуатацию нового объекта значительно улучшит условия содержания дойного стада и условия труда людей, сопровождающих производственный процесс. Это приведет к наращиванию объемов производства молока. В комплексе будет возможность разместить 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала будут оборудованы родильное отделение на 240 голов и профилакторий для такого же количества телят возрастом до трех месяцев», — отметил Константин Шкельтин.
В рамках рабочего визита в Бобруйский район глава Администрации Президента Дмитрий Крутой ознакомился с ходом строительства молочно-товарного комплекса в Воротыни. Управляющий филиалом отчитался на встрече, как будет функционировать новый объект, а также доложил о результатах, которых филиал добился в этом году. В частности, сейчас валовое производство молока в хозяйстве составляет 33 тонны в день, заготовлено 16 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 30.07.2026
Курсы в банках
на 31.07.2026
Конвертация в банках
на 31.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте