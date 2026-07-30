В филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов готовится к открытию современный молочно-товарный комплекс. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил управляющий филиалом Константин Шкельтин.

«Ввод в эксплуатацию нового объекта значительно улучшит условия содержания дойного стада и условия труда людей, сопровождающих производственный процесс. Это приведет к наращиванию объемов производства молока. В комплексе будет возможность разместить 756 голов дойного стада. Кроме современного доильного зала будут оборудованы родильное отделение на 240 голов и профилакторий для такого же количества телят возрастом до трех месяцев», — отметил Константин Шкельтин.

В рамках рабочего визита в Бобруйский район глава Администрации Президента Дмитрий Крутой ознакомился с ходом строительства молочно-товарного комплекса в Воротыни. Управляющий филиалом отчитался на встрече, как будет функционировать новый объект, а также доложил о результатах, которых филиал добился в этом году. В частности, сейчас валовое производство молока в хозяйстве составляет 33 тонны в день, заготовлено 16 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.