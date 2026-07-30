В Беларуси стремительно набирает обороты уборочная кампания 2026 года. По оперативным данным Минсельхозпрода на 31 июля, аграрии страны намолотили 3 миллиона 647 тысяч тонн зерновых культур с учетом рапса.

Этот показатель почти на полтора миллиона тонн превышает результат, зафиксированный на аналогичную дату прошлого года.

Лидером по намолоту стала Брестская область, где общий сбор уже составляет 1 миллион 17 тысяч тонн — это практически в два раза больше прошлогоднего уровня. Вклад остальных регионов распределился следующим образом: Минская область выдала 795 тысяч тонн, Гродненская — 692 тысячи тонн, Гомельская — 560 тысяч тонн, Могилевская — 358 тысяч тонн, а Витебская — 225 тысяч тонн. В общей сложности зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) убраны на площади 1027 тысяч гектаров, что составляет 42% от всего клина в 2 миллиона 432 тысячи гектаров.

Параллельно со сбором зерна в полях активно ведется теребление льна. Данная культура уже убрана на площади 30 тысяч гектаров, или на 70% от запланированных объемов. Примечательно, что во всех областях динамика льноуборочных работ сохраняется высокой, а общие темпы более чем в два раза опережают прошлогодние.

Параллельно с полей продолжаются поставки урожая в счет государственного заказа. На сегодняшний день закрома страны пополнились 88 тысячами тонн продовольственного зерна, что составляет 13% от общего плана в 663 тысячи тонн. Также на перерабатывающие предприятия поступило 65 тысяч тонн маслосемян рапса (65% от задания в 100 тысяч тонн) и 25 тысяч тонн пивоваренного ячменя (29% от плана в 86 тысяч тонн).

Одновременно с уборочной страдой аграрии формируют прочную кормовую базу для животноводства. Травы вторым укосом скошены на площади 711 тысяч гектаров, выполнив 70% от намеченного объема в 1 миллион 10 тысяч гектаров. В закрома уже заложено 435 тысяч тонн сена (61% от плана), 11 миллионов 51 тысяча тонн сенажа (77% от задания в 14 миллионов 309 тысяч тонн), а также 356 тысяч тонн силоса, что эквивалентно первому проценту от масштабного годового плана в 20 миллионов 519 тысяч тонн. Всего в стране заготовлено 3 миллиона 416 тысяч тонн кормовых единиц травяных кормов, обеспечив треть (34%) от общей потребности в 10 миллионов 131 тысячу тонн.

Успешный ход текущих работ позволяет хозяйствам уже сейчас закладывать фундамент под урожай будущего года. Для проведения предстоящего озимого сева белорусские аграрии обеспечены минеральными удобрениями с запасом: в наличии имеется 189 тысяч тонн действующего вещества азота, фосфора и калия, что составляет 110% к плану.