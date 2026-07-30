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Экономика РБ
В МИНСКЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНЦИИ МЕТРО «КОМАРОВСКАЯ» ПРИСТУПИЛИ К СООРУЖЕНИЮ «СТЕНЫ В ГРУНТЕ»
11:26 31.07.2026
На пересечении улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича в Минске активно развернулось строительство станции метро «Комаровская».
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», этот объект станет частью второго участка Зеленой ветки столичной подземки. Возведением станционного комплекса занимаются специалисты СМУ-2 УП «Минскметрострой», которым предстоит выполнить огромный объем сложнейших подземных работ.
Главной особенностью данной локации являются тяжелые гидрогеологические условия. Из-за слишком высокого залегания грунтовых вод специалисты начали подготовку территории с водопонижения. Как отмечает директор СМУ-2 Юрий Воронков, все станции новой ветки строятся в особых геологических условиях, поэтому их проектируют с усиленной гидроизоляцией.
Для надежной защиты от подземных вод строители приняли решение полностью выполнить контур котлована методом «стена в грунте». Такое монолитное ограждение обеспечит максимальную прочность конструкции и практически не пропустит влагу. Сейчас на площадке сооружают форшахты под будущую «стену в грунте» правого тоннеля, где вскоре пойдет механизированный щит «Мария».
Параллельно с подготовкой к проходке специалисты монолитят вентиляционный канал. Напомним, что тоннелепроходческий комплекс «Алеся» уже успешно преодолел этот участок. До соседней станции «Парк Дружбы народов» метростроевцам осталось пройти чуть более километра, что в эквиваленте подземных работ составляет ровно 740 готовых колец.
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