На пересечении улиц Веры Хоружей и Максима Богдановича в Минске активно развернулось строительство станции метро «Комаровская».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», этот объект станет частью второго участка Зеленой ветки столичной подземки. Возведением станционного комплекса занимаются специалисты СМУ-2 УП «Минскметрострой», которым предстоит выполнить огромный объем сложнейших подземных работ.

Главной особенностью данной локации являются тяжелые гидрогеологические условия. Из-за слишком высокого залегания грунтовых вод специалисты начали подготовку территории с водопонижения. Как отмечает директор СМУ-2 Юрий Воронков, все станции новой ветки строятся в особых геологических условиях, поэтому их проектируют с усиленной гидроизоляцией.

Для надежной защиты от подземных вод строители приняли решение полностью выполнить контур котлована методом «стена в грунте». Такое монолитное ограждение обеспечит максимальную прочность конструкции и практически не пропустит влагу. Сейчас на площадке сооружают форшахты под будущую «стену в грунте» правого тоннеля, где вскоре пойдет механизированный щит «Мария».

Параллельно с подготовкой к проходке специалисты монолитят вентиляционный канал. Напомним, что тоннелепроходческий комплекс «Алеся» уже успешно преодолел этот участок. До соседней станции «Парк Дружбы народов» метростроевцам осталось пройти чуть более километра, что в эквиваленте подземных работ составляет ровно 740 готовых колец.