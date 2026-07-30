Оперативниками Брестской таможни пресечена противоправная деятельность, направленная на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, при проведении специальных мероприятий на участке автодороги М1/Е30 сотрудники таможни остановили транспортное средство под управлением водителя российской фирмы.

В грузовике находилась 312 единиц различной техники иностранного производства стоимостью более 420 тыс. белорусских рублей. Согласно товаросопроводительным документам, отправителем товара являлось белорусское юридическое лицо.

Впоследствии внимание оперативников привлек еще один автомобиль этой же фирмы-отправителя. В нем находилось еще 219 единиц аналогичной техники стоимостью свыше 240 тыс. белорусских рублей.

При проведении проверки установлено, что через таможенную границу техника ввезена разными физическими лицами под видом товаров для личного пользования. А на территории Беларуси она собиралась для вовлечения в незаконный торговый оборот.

Сумма неуплаченных таможенных платежей по двум выявленным партиям составила почти 190 тыс. белорусских рублей.

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК Республики Беларусь. Санкцией статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.