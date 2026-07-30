Александр Лукашенко 31 июля совершает рабочую поездку в Березовский район Брестской области, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства посетил одну из производственных площадок компании «Савушкин продукт».

Первым делом Александр Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании: сколько площадей и каких культур уже убрано, а также какова урожайность. Президент отдельно остановился на сравнении эффективности хозяйств разных форм собственности и подчеркнул, что таким крупным переработчикам молока, как «Савушкин продукт», необходимо активнее вкладываться в развитие сырьевой базы и сельское хозяйство.

Далее Глава государства переместился на поле озимой пшеницы в СУП «Савушкин-Луч», где ему представили опытный образец комбинированного рулонного пресс-подборщика отечественной разработки. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что нехватка такой техники сегодня является узким местом, мешающим быстрой уборке полей и подготовке почвы к последующему севу. Президенту доложили, что машина, изготовленная предприятием «Бобруйскагромаш» с уровнем локализации более 70%, по отзывам специалистов, соответствует импортным аналогам. Глава государства поставил задачу обеспечить стабильно высокое качество продукта. Ожидается, что после завершения испытаний в этом году и выпуска опытной партии серийное производство стартует в 2027 году.