Второй точкой маршрута рабочей поездки премьер-министра в Гомельскую область 30 июля 2026 года стал Жлобинский район. Александр Турчин посетил цеха промышленного гиганта - Белорусского металлургического завода, сообщает пресс-служба Правительства.

На повестке - знакомство с производством, анализ текущей ситуации и обсуждение проблемных вопросов. Как отметил генеральный директор ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания" Александр Сакович, производство работает при сложной конъюнктуре рынка с высоким уровнем конкуренции в силу больших объемов производства мировой стали.

"Несмотря на непростые условия предприятие развивается. От месяца к месяцу Белорусский металлургический завод увеличивает объемы производства. Если говорить о цифрах, то в мае выплавили 122 тыс. т, в июне - порядка 130 тыс. т. По июлю видим приближение к цифре в 140 тыс. т. Динамика достаточно серьезная, двигаемся вперед", - отметил генеральный директор.

Что касается финансовых показателей, то в июне впервые в этом году предприятие вышло в зону положительной рентабельности продаж. Она составила 1,4%, что позволило выйти на сбалансированный денежный поток и обеспечить выполнение обязательств без привлечения дополнительных источников финансирования.

Внедряются инновации. "Уникальность Белорусского металлургического завода заключается в том, что предприятие обладает статусом научной организации, и эта работа достаточно серьезным образом ведется", - отметил Александр Сакович, добавив, что в реализации находятся порядка 170 научных, опытно-конструкторских и иных разработок. Причем внедряются в практику те наработки, которые долгие годы ранее были невозможны. В пример он привел полосовой прокат, который проходит испытания на крупнейших предприятиях машиностроения Беларуси и России. Прорабатываются новые направления, которые позволят занять маржинальные ниши мирового рынка.

"Главную задачу обозначил Глава государства: предприятие должно работать и продавать свою продукцию, - отметил генеральный директор. - Увеличиваем объемы производства, наращиваем присутствие на экспортных рынках".

Заместитель начальника технического управления ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Вадим Белаш добавил, что на долю инновационной продукции приходится 31,8% объема производства.

БМЗ относится к разряду современных крупных металлургических предприятий с производственной мощностью, позволяющей обеспечить выпуск более 2,5 млн т стали в год. В июле БМЗ преодолел очередной важный рубеж - выплавлена 70-миллионная тонна стали с момента запуска производства.

В планах - увеличить максимальный диаметр проката от 160 до 200-250 мм. Для этого необходимо модернизировать прокатный стан и приступать к испытаниям, что до конца года БМЗ и планирует сделать.

Александр Турчин посетил электросталеплавильный цех №1 - именно здесь состоялась первая плавка металла в октябре 1984 года. В настоящее время на него приходится наибольшая доля производства стали.

Также премьер-министр ознакомился с сортопрокатным цехом №2. Его запуск состоялся в 2015 году с участием Главы государства. Цех оснащен современным мелкосортно-проволочным прокатным станом общей производительностью 700 тыс. т с перспективой наращивания производства до 1 млн т в год.

Еще одна точка маршрута - сталепроволочный цех №2. Это производственная структура метизного производства, где осуществляется выпуск металлокорда, применяемого ведущими производителями автомобильных шин.

После посещения предприятия премьер-министр провел рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы работы БМЗ в текущих условиях, а также перспективы с учетом существующей рыночной конъюнктуры.

"Наша задача - обеспечить эффективную работу БМЗ, которая генерирует положительный финансовый результат для того, чтобы предприятие могло жить и развиваться", - отметил Премьер-министр.

По словам Главы Правительства, государство будет оказывать поддержку БМЗ при условии, что само предприятие будет прикладывать усилия, чтобы работать эффективно. "Просто раздачи средств быть не может. Ресурсы могут быть выделены под конкретный проект, конкретный результат. Если таковые имеются, мы готовы сегодня это обсудить и принять соответствующее решение", - отметил Александр Турчин.